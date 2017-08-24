В квартире Виталия подвесной потолок провис, с мокрых стен отваливаются обои и плинтус. Живёт на последнем этаже пятиэтажки, затопили не соседи, а вскрытая, неотремонтированная крыша. Должны были откапиталить ещё в июне, но ремонт затянулся - сильный ливень воскресенья за полчаса затопил дом Виталия и ещё 10 семей.
В день потопа крыша была затянута тентом, по словам жителей, он был плохо закреплён, подрядчик уверяет - полотно слетело из-за ветра. Компания частями возмещает расходы жильцам, вину с себя не снимают. Крыша до сих пор открыта, наводнение в квартирах может повториться в любой момент.
"Возможно всё: пойдёт дождь, ветер поднимется, сорвёт эти тенты. У нас рабочие с 20 августа круглосуточно дежурят на этой кровле", - сказала представитель генерального подрядчика Юлия Герасимович.
Домов, которые встречают осень с недоделанной крышей, в Красноярске 38. Этой пятиэтажке на Сергея Лазо, 16 повезло меньше всех - здесь затопило все 88 квартир. Стойкий запах плесени; сегодня, когда шёл дождь, с потолка вновь побежала вода. Жители рассказывают, подрядчик так организовал работу, что три квартиры топит при малейших осадках ещё с апреля, когда ремонт только начался. Ругались, жаловались, но ответных действий не было; кто знает, если бы меры приняли сразу, возможно, воскресный ливень не затопил бы весь дом.
"Есть какие-то моменты, когда можно предотвратить такие ситуации, но не в этот раз, к сожалению", - отметила генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края Нина Авдеева.
Затопленным жильцам нужно зафиксировать ущерб, пригласить оценщика, выставить счёт подрядчикам. У компании есть страховка, обещают "адекватные" денежные претензии оплатить. Или придётся судиться. Прошедший ливень вскрыл все проблемы системы красноярского капремонта.
В этом доме подрядчик должен был закончить работы ещё в июле, но шифер для крыши до сих пор лежит на земле, его экстренно поднимают прямо сейчас, подрядчик торопится, хочет закончить за две недели. Впрочем, это если не пойдёт очередной сильный дождь и вновь не скорректирует планы.