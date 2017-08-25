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25.08.17 09:15 В Красноярске продолжает действовать режим ЧС





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Сейчас проходит оценка нанесённого ливнем ущерба. Из резервного фонда на выплаты компенсаций пострадавшим и ремонт образовательных учреждений выделят более 16 миллионов рублей. Однако прогнозов, когда снимут режим ЧС, специалисты до сих пор не дают.







В Красноярске до сих пор не снят режим чрезвычайной ситуации. Его ввели в краевом центре 20 августа в связи с сильным ливнем и затоплением города . В горсовете синоптики подтвердили: аномальная норма осадков в Красноярске выпала всего третий раз за 100 лет.Сейчас проходит оценка нанесённого ливнем ущерба. Из резервного фонда на выплаты компенсаций пострадавшим и ремонт образовательных учреждений выделят более 16 миллионов рублей. Однако прогнозов, когда снимут режим ЧС, специалисты до сих пор не дают.











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