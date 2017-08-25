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НОВОСТИ | Общество





25.08.17 11:22 В Красноярске снова идёт сильный дождь



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Без зонта сегодня в город лучше не выходить, даже если передвигаетесь на автомобиле. Потому что пробежав всего несколько метров под таким сильным дождём, можно серьёзно промокнуть. На улице сейчас 14 градусов выше ноля. Днём обещают до +19оС, но в прогнозы уже верится с трудом. А вот завтра синоптики прогнозируют без осадков и также до +14оС. В воскресенье также без дождей и до 16-ти градусов тепла.

По прогнозу, первая половина следующей недели в Красноярске будет сухой, осадки обещают только в четверг. Однако доверять предположениям синоптиков не стоит, в этом мы уже не раз убедились.

Водителям стоит быть максимально внимательными. Дорожная обстановка в городе сложная. С утра, около 10 часов, сервис "Яндекс. Пробки" оценивал заторы в 5 баллов. Сложно было проехать по улице Дубровинского в сторону центра, по Ленина и Диктатуры Пролетариата. Напомним, по-прежнему на ремонте проспект Мира, улица Маркса также частично перекрыта из-за дорожных работ. Дождь сильно осложняет работу дорожникам, однако если вы на личном автомобиле выезжаете в город, продумывайте и выстраивайте свой маршрут.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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