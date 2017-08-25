НОВОСТИ | Спорт













25.08.17 11:50 Противостояние сильнейших регбийных команд страны завершилось победой "Красного Яра"





Фото



В этой игре на кону лидерство в турнирной таблице. Пока "Енисей-СТМ" опережает "Красный Яр" всего на одно очко, но у них есть и одна игра в запасе, поэтому для левобережной команды победа в общем и не обозначает лидерство в регулярном первенстве. Пока после первого тайма счёт 7:5 в пользу "тяжёлой машины".



Во втором тайме стадион накрыл плотный дождь, а "Яр" стал наращивать напор. Противники оказались бессильны и, казалось, просто наблюдали за удачными попытками. Игра завершилась со счётом 15:7 в пользу "Красного Яра". Но у главного тренера победителей остались вопросы к подопечным.



"Где-то, может быть, первый тайм немного смазался. Больше надо реализации делать. Где-то какие-то ошибки, плюс погодные условия - дождь. Но это чисто регбийная погода, большое спасибо, что зрителей было очень много в такую дождливую и холодную погоду", - сказал главный тренер РК "Красный Яр" Игорь Николайчук.



30 августа "Енисей" встретится с "ВВА-Подмосковье", "Красный Яр" же ждёт важная игра с Кубанью на выезде 2 сентября. Расписание игр плей-офф появится в сентябре.





Эта встреча стала уже четвёртой для красноярских команд с начала года. Ранее "Красный Яр" и "Енисей-СТМ" играли в финале еврокубка "Континентальный щит" в Шотландии, в матче за Кубок Николаева в Красноярске и в полуфинальном матче за Кубок России. И все три игры остались за правым берегом. "Красный Яр" пытался соответствовать.В этой игре на кону лидерство в турнирной таблице. Пока "Енисей-СТМ" опережает "Красный Яр" всего на одно очко, но у них есть и одна игра в запасе, поэтому для левобережной команды победа в общем и не обозначает лидерство в регулярном первенстве. Пока после первого тайма счёт 7:5 в пользу "тяжёлой машины".Во втором тайме стадион накрыл плотный дождь, а "Яр" стал наращивать напор. Противники оказались бессильны и, казалось, просто наблюдали за удачными попытками. Игра завершилась со счётом 15:7 в пользу "Красного Яра". Но у главного тренера победителей остались вопросы к подопечным."Где-то, может быть, первый тайм немного смазался. Больше надо реализации делать. Где-то какие-то ошибки, плюс погодные условия - дождь. Но это чисто регбийная погода, большое спасибо, что зрителей было очень много в такую дождливую и холодную погоду", - сказал главный тренер РК "Красный Яр" Игорь Николайчук.30 августа "Енисей" встретится с "ВВА-Подмосковье", "Красный Яр" же ждёт важная игра с Кубанью на выезде 2 сентября. Расписание игр плей-офф появится в сентябре. Владимир ЖАРИНОВ

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













