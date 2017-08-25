НОВОСТИ | Общество













25.08.17 18:40 Воспитанники детского центра "Росток" получили подарок от энергетиков





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"У нас уже многомноголетние отношения. По сути, они наши друзья. Мы часто приглашаем детей к себе на станцию, на экскурсии, на праздники, устраиваем чаепития. Почему друзьям не подарить такой хороший подарок? Я считаю, это правильно - помочь детям", - сказал главный инженер Красноярской ТЭЦ-3 Сергей Самойлов.







Миллион рублей на исполнение детских желаний. Красноярская ТЭЦ-3 "Сибирской генерирующей компании" несколько лет шефствует над детским центром "Росток". Учреждение занимается социальной реабилитацией несовершеннолетних уже 20 лет. Ранее с помощью компании для воспитанников оборудовали игровую площадку. А в честь юбилея энергетики подарили учреждению сертификат на 1 миллион 100 тысяч рублей."У нас уже многомноголетние отношения. По сути, они наши друзья. Мы часто приглашаем детей к себе на станцию, на экскурсии, на праздники, устраиваем чаепития. Почему друзьям не подарить такой хороший подарок? Я считаю, это правильно - помочь детям", - сказал главный инженер Красноярской ТЭЦ-3 Сергей Самойлов.







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