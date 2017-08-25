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25.08.17 17:45 Из-за сбоя у приставов заблокировали зарплатные карты сотен красноярцев





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За выходные проблему пообещали решить, а списанные из-за сбоя средства будут возвращены. Жителей успокаивают, обращаться в отделения или писать какие-нибудь заявления дополнительно не нужно. При этом в пресс-службе уточняют, что к сбою служба не причастна, обслуживание программного обеспечения занимается сторонняя компания.









У сотен красноярцев заблокировали зарплатные карты банка ВТБ из-за сбоя у приставов. Кроме блокировки последствием стало и списание около 2-х тысяч рублей. Сбой произошёл при ежегодном обновлении системы.За выходные проблему пообещали решить, а списанные из-за сбоя средства будут возвращены. Жителей успокаивают, обращаться в отделения или писать какие-нибудь заявления дополнительно не нужно. При этом в пресс-службе уточняют, что к сбою служба не причастна, обслуживание программного обеспечения занимается сторонняя компания.











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