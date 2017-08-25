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25.08.17 17:43 В Дивногорске мужчины зарезали собаку прямо на детской площадке





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"Раны были глубокие. Я взрослый человек, мне стало плохо, когда я увидела, а что увидели дети?! С психологами надо работать, очень страшно. Я прошу, накажите этих людей!", - негодует зоозащитник Светлана Радивилова.



Полиция уже установила виновного. Подробности этой жуткой истории смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





Живодёры в Дивногорске. Трое мужчин убили на глазах у детей бездомного щенка. Животному нанесли несколько ножевых ранений. Испуганная детвора побежала к родителям, взрослые вызвали ветеринаров, но спасти окровавленную собаку уже было невозможно. Сейчас весь двор переживает шок. Дети боятся выходить на улицу. Дивногорцы написали заявление в полицию. Органы проводят проверку."Раны были глубокие. Я взрослый человек, мне стало плохо, когда я увидела, а что увидели дети?! С психологами надо работать, очень страшно. Я прошу, накажите этих людей!", - негодует зоозащитник Светлана Радивилова.Полиция уже установила виновного. Подробности этой жуткой истории смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.

















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