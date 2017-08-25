Библиотекари рассказывают о битве на Диксоне. В Красноярске открылась выставка, посвящённая бою с немецкими войсками на севере края. Напомним, битва на Диксоне была единственным боевым столкновением Великой Отечественной на территории Сибири. Со всего края привезли экспонаты, фотографии и документы, свидетельствующие о героической обороне морского порта.
"Можно проследить, что могло бы произойти, если бы герои Диксона не смогли защитить форпост. Война могла бы прийти к нам в Сибирь. Это понимание мы хотим донести до молодого поколения", - подчеркнула заведующая отделом библиотеки им. Горького Любовь Капустина.