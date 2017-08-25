НОВОСТИ | Общество













25.08.17 17:40 Сроки ремонта красноярских дорог сдвигаются из-за дождей





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"Я слукавлю, если скажу, что всё будет в порядке, всё хорошо. У меня собраны подписи всех подрядчиков. Крайние сроки - 20 и 25 сентября. Коммунальный мост - до 6 октября", - сообщил руководитель департамента горхозяйства Красноярска Игорь Титенков.







Сезон дождей сдвинул сроки ремонта красноярских дорог. Сегодня почти из полусотни объектов, которые необходимо отремонтировать в городе, приняли только 21. Обильные осадки не только мешают укладке асфальта, но и отвлекают на себя силы горадминистрации. Усилить работу на дорогах Красноярска подрядчики намерены в субботу и воскресенье. Если не будет дождя."Я слукавлю, если скажу, что всё будет в порядке, всё хорошо. У меня собраны подписи всех подрядчиков. Крайние сроки - 20 и 25 сентября. Коммунальный мост - до 6 октября", - сообщил руководитель департамента горхозяйства Красноярска Игорь Титенков.











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