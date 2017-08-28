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28.08.17 09:30 В Красноярске вышла в свет книга об истории краевого телерадиопередающего центра





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"Начиная с 30-х годов радиостудия создавалась в религиозных объектах. Первая радиостудия была создана в Богородице-Рождественском соборе. Потом переехала в польский костёл, ныне Органный зал. Для меня это было удивление. Но использовалась акустика", - рассказал автор книги "По волнам эфира" Илья Набоков.



Помогали создавать славную летопись и ветераны центра. Например, Виктор Коренев работал с первого дня телевещания - 3 ноября 1957 года. Сделал карьеру от киномеханика до замдиректора центра. С улыбкой вспоминает, как в колхозах их бригаду встречали словно волшебников.



"Мы вместе с нашими ребятами и местными жителями поставили. На другой день дали на Икшурму. Передатчик 1 Ватт, только на одну деревню. Все были в восторге", - рассказал ветеран Красноярского КРТПЦ Виктор Коренев.



Свежеотпечатанный тираж разойдётся по библиотекам и вузам края. Это первая и пока единственная книга о краевом вещательном центре. "В это книге систематизирована вся работа, вся история. Как создавалось радиовещание, как создавалось телевидение", - отметил директор Красноярского КРТПЦ Сергей Мальцев.



В этом году главный ретранслятор края празднует сразу два юбилея: 90-летие эфиров, а 60 лет назад телезрители увидели первый выпуск новостей и фильм "Берёзы в степи".





Два года ушло у инженера Ильи Набокова на сбор материала для своей книги "По волнам эфира". Она повествует о тех, кто обычно остаётся за кадром - технических работниках краевого телерадиопередающего центра. Молодому писателю пришлось дышать пылью в архиве ради утерянных данных и даже, рискуя жизнью, лезть на мачту передающей вышки, чтобы измерить точную длину. Зато удалось узнать удивительные факты."Начиная с 30-х годов радиостудия создавалась в религиозных объектах. Первая радиостудия была создана в Богородице-Рождественском соборе. Потом переехала в польский костёл, ныне Органный зал. Для меня это было удивление. Но использовалась акустика", - рассказал автор книги "По волнам эфира" Илья Набоков.Помогали создавать славную летопись и ветераны центра. Например, Виктор Коренев работал с первого дня телевещания - 3 ноября 1957 года. Сделал карьеру от киномеханика до замдиректора центра. С улыбкой вспоминает, как в колхозах их бригаду встречали словно волшебников."Мы вместе с нашими ребятами и местными жителями поставили. На другой день дали на Икшурму. Передатчик 1 Ватт, только на одну деревню. Все были в восторге", - рассказал ветеран Красноярского КРТПЦ Виктор Коренев.Свежеотпечатанный тираж разойдётся по библиотекам и вузам края. Это первая и пока единственная книга о краевом вещательном центре. "В это книге систематизирована вся работа, вся история. Как создавалось радиовещание, как создавалось телевидение", - отметил директор Красноярского КРТПЦ Сергей Мальцев.В этом году главный ретранслятор края празднует сразу два юбилея: 90-летие эфиров, а 60 лет назад телезрители увидели первый выпуск новостей и фильм "Берёзы в степи". Роман РЫКОВ

















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