ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





28.08.17 09:30 В Красноярске вышла в свет книга об истории краевого телерадиопередающего центра



Фото
Два года ушло у инженера Ильи Набокова на сбор материала для своей книги "По волнам эфира". Она повествует о тех, кто обычно остаётся за кадром - технических работниках краевого телерадиопередающего центра. Молодому писателю пришлось дышать пылью в архиве ради утерянных данных и даже, рискуя жизнью, лезть на мачту передающей вышки, чтобы измерить точную длину. Зато удалось узнать удивительные факты.

"Начиная с 30-х годов радиостудия создавалась в религиозных объектах. Первая радиостудия была создана в Богородице-Рождественском соборе. Потом переехала в польский костёл, ныне Органный зал. Для меня это было удивление. Но использовалась акустика", - рассказал автор книги "По волнам эфира" Илья Набоков.

Помогали создавать славную летопись и ветераны центра. Например, Виктор Коренев работал с первого дня телевещания - 3 ноября 1957 года. Сделал карьеру от киномеханика до замдиректора центра. С улыбкой вспоминает, как в колхозах их бригаду встречали словно волшебников.

"Мы вместе с нашими ребятами и местными жителями поставили. На другой день дали на Икшурму. Передатчик 1 Ватт, только на одну деревню. Все были в восторге", - рассказал ветеран Красноярского КРТПЦ Виктор Коренев.

Свежеотпечатанный тираж разойдётся по библиотекам и вузам края. Это первая и пока единственная книга о краевом вещательном центре. "В это книге систематизирована вся работа, вся история. Как создавалось радиовещание, как создавалось телевидение", - отметил директор Красноярского КРТПЦ Сергей Мальцев.

В этом году главный ретранслятор края празднует сразу два юбилея: 90-летие эфиров, а 60 лет назад телезрители увидели первый выпуск новостей и фильм "Берёзы в степи".


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.