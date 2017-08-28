НОВОСТИ | Происшествия













28.08.17 11:40 В районе стадиона "Ветлужанка" обнаружены следы медведя





Фото



Где красноярцы ещё рискуют встретиться с хозяином тайги? Об этом - в следующих выпусках программы "Вести. Красноярск".





Медведи вышли к людям. В Октябрьском районе Красноярска за стадионом "Ветлужанка" недалеко от Николаевской сопки туристы нашли следы медведей. Фотографии были опубликованы в соцсетях. Очевидцы утверждают, следы маленького медведя и рядом крупного хищника. Одна девушка рассказала, что видела медвежонка на дереве.Где красноярцы ещё рискуют встретиться с хозяином тайги? Об этом - в следующих выпусках программы "Вести. Красноярск".

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













