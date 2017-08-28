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28.08.17 11:41 В ДТП на улице Декабристов пострадала женщина-пешеход





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



В Красноярске на улице Декабристов легковушка вылетела на тротуар и буквально впечатала пешехода в деревянный одноэтажный дом. По предварительным данным, водитель "Лады" двигался на большой скорости по встречной полосе - так он решил объехать затор на своём пути. В этот момент водитель "Тойоты", который ехал в попутном направлении с лихачом, начал разворот через двойную сплошную, преградил путь "Приоре" и машины столкнулись.



От удара "Ладу" выбросило на тротуар, автомобиль снёс женщину и буквально вжал её в дом. В результате пешехода госпитализировали с переломом ног и обильным кровотечением, сами водители не пострадали. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.







В Красноярске на улице Декабристов легковушка вылетела на тротуар и буквально впечатала пешехода в деревянный одноэтажный дом. По предварительным данным, водитель "Лады" двигался на большой скорости по встречной полосе - так он решил объехать затор на своём пути. В этот момент водитель "Тойоты", который ехал в попутном направлении с лихачом, начал разворот через двойную сплошную, преградил путь "Приоре" и машины столкнулись.От удара "Ладу" выбросило на тротуар, автомобиль снёс женщину и буквально вжал её в дом. В результате пешехода госпитализировали с переломом ног и обильным кровотечением, сами водители не пострадали. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.











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