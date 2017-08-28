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28.08.17 11:42 Красноярка отдала целительнице 3,5 миллиона за излечение от порчи





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"Я говорю: я хотела бы пообщаться с Варварой, а её помощники сказали, что она очень занята, нужно для начала заплатить 25 тысяч. Замануха. Начали с того, что у меня родовое проклятье, проблемы из поколения в поколения. И суммы полетели и по 700 тысяч, и по 400 тысяч. Назанималась я по самое не хочу, квартиру двухкомнатную продала, слезами обливаюсь", - рассказала потерпевшая.



Как уберечь себя и близких от "магического" влияния, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





Красноярка отдала целительнице 3,5 миллиона за излечение сына от порчи. 63-летняя пенсионерка попалась на уловки телевизионной целительницы, которая якобы дистанционно лечила от всех недугов. Чтобы заплатить за сеанс, пенсионерка заложила две квартиры, взяла несколько кредитов и сдала в ломбард золотые украшения. К полицейским обратилась только через месяц, когда поняла, что результата никакого."Я говорю: я хотела бы пообщаться с Варварой, а её помощники сказали, что она очень занята, нужно для начала заплатить 25 тысяч. Замануха. Начали с того, что у меня родовое проклятье, проблемы из поколения в поколения. И суммы полетели и по 700 тысяч, и по 400 тысяч. Назанималась я по самое не хочу, квартиру двухкомнатную продала, слезами обливаюсь", - рассказала потерпевшая.Как уберечь себя и близких от "магического" влияния, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.

















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