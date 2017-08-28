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28.08.17 17:50 За полгода в регионе предотвращено 79 преступлений с участием незаконных мигрантов





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"По таким фактам в 2017 году осуждено 11 лиц. В ходе проверки прибывающих в страну лиц сотрудниками ФСБ не допущено незаконное проникновение на территорию региона 136 граждан стран ближнего зарубежья", - сообщил пресс-секретарь МУ МВД "Красноярское" Михаил Мандрыка.







За прошедшие полгода сотрудники ФСБ и миграционной службы МВД России пресекли 79 преступлений с участием незаконных мигрантов. Иностранцев пытаются фиктивно поставить на учёт, нелегалы по-прежнему пытаются проникнуть на территорию страны, они меняют у себя на родине установочные данные и повторно отправляются в Россию."По таким фактам в 2017 году осуждено 11 лиц. В ходе проверки прибывающих в страну лиц сотрудниками ФСБ не допущено незаконное проникновение на территорию региона 136 граждан стран ближнего зарубежья", - сообщил пресс-секретарь МУ МВД "Красноярское" Михаил Мандрыка.











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