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НОВОСТИ | Общество





28.08.17 20:55 В Красноярске впервые прошла международная велоночь



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Такого большого количества велосипедистов одновременно Красноярск ещё не видел. Любителям ночной езды не помешала даже прохладная погода. Проект разработан при поддержке компании РУСАЛ и музейного центра "Площадь Мира", а прошёл в Красноярске в рамках "РУСАЛ ФестивAL Вело".

"Это объединение нашего направления здорового образа жизни, это историческая часть, которая будет реализовываться здесь на каждом новом этапе. Люди не просто прокатятся на велосипедах, а узнают для себя что-то новое на новых станциях", - пояснил директор по персоналу Красноярского алюминиевого завода Андрей Руппель.

Стоит отметить, что "Русал" в рамках своего фестиваля уже проводил гастроли школы-студии МХАТ, световое шоу на день металлурга, и вот новый формат: международная велоэкскурсия. "С одной стороны, мы едем по острову Татышев, на самом деле мы путешествуем по истории Красноярска, затрагиваем самые разные страницы: это и 18 век, и 19-й, прекрасные губернаторы, которые у вас были. С другой стороны, это Енисей как феномен", - сказала генеральный продюсер Международной велоночи Мария Никитина.

Участники на три часа отправились в неторопливую прогулку по острову Татышев, где их ждали остановки с рассказами российских и зарубежных учёных об истории Красноярска. Формат велоэкскурсии красноярцы поддержали. Возможно, Организаторы уверены, она станет традицией. Следующий такой экскурс намечен на сентябрь и пройдёт в Москве.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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