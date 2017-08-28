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28.08.17 17:46 После ливней у красноярца на кухне обвалился потолок





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Очередное ЧП после потопа: у красноярца на кухне обвалился потолок. Деревянные перекрытия сгнили и рухнули. В квартире живёт супружеская пара с ребёнком, до сих пор благодарят Бога, что в момент обрушения были в другой комнате. Кто и когда восстановит жилплощадь - расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





















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