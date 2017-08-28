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НОВОСТИ | Общество





28.08.17 20:52 Шахтёры отметили профессиональный праздник



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День шахтёра в городе Бородино - один из самых масштабных праздников. Здесь его называют вторым Новым годом. Нынче он ещё и юбилейный - День шахтёра отметили в 70-й раз. К круглой дате работники самого крупного в России угольного разреза проводят трудовую вахту и вспоминают важнейшие события последних лет. Такие, например, как добыча миллиардной тонны угля с начала работы предприятия - показатель уникальный для отрасли. Торжества в городе начались утром и закончились после заката - концертом российских звёзд и ярким фейерверком. Мероприятия прошли также в городах Назарово и Шарыпово, где угледобыча считается градообразующей отраслью.

"Отрасль набирает обороты. В этом году в Российской Федерации будет добыто около 400 миллионов тонн угля. В прошлом было где-то 385. С каждым годом мы добавляем, при этом и экспортная составляющая серьёзно растёт", - отметил генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Фёдоров.

Лучших из лучших профессионалов шахтёрского дела наградили на праздничном концерте в Красноярске. Сегодня в Сибирской угольной энергетической компании трудятся более 5 тысяч человек. Благодаря их труду по добыче угля самым безопасным - открытым способом наш регион лидер в стране.

"Угольная промышленность была и остаётся очень важной частью экономики Красноярского края. У нас добывается почти 40 млн. тонн угля ежегодно. Это десятая часть всего угля, что добывается в Российской Федерации", - отметил председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко

Труд шахтёров - это дело отважных, самоотверженных и профессиональных людей. Сегодня это гордое звание носят тысячи жителей Красноярского края.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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