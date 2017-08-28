НОВОСТИ | Общество













28.08.17 17:40 В Красноярский край поступила первая партия вакцин против гриппа





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Специалисты называют оптимальные сроки для прививок - сентябрь-октябрь. Необходимо привить 40% населения края. Это 1 миллион 50 тысяч человек. Ещё 150 тысяч - за счёт дополнительных средств. К слову, в прошлом сезоне было зарегистрировано более 400 случаев заболеваний гриппом, и это отражается на экономике региона.



"Если говорить в целом о затратах, грипп и ОРВ приносит краю более 2-х миллиардов рублей экономического ущерба. Идут затраты на лечебные, противоэпидемические, медицинские мероприятия и так далее", - пояснила заместитель руководителя управления Роспотребназдора по Красноярскому краю Галина Дмитриева.





В Красноярский край поступила первая партия вакцин против гриппа. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. В первую очередь в заявленном объёме обеспечены северные территории. Бесплатная вакцинация для детей от 6 месяцев до 17 лет, а также групп риска: работники медицины, образования, студенты, люди старшего возраста. Кроме того, в перечень обязательной вакцинации входят беременные женщины; лица, страдающие хроническими заболеваниями.Специалисты называют оптимальные сроки для прививок - сентябрь-октябрь. Необходимо привить 40% населения края. Это 1 миллион 50 тысяч человек. Ещё 150 тысяч - за счёт дополнительных средств. К слову, в прошлом сезоне было зарегистрировано более 400 случаев заболеваний гриппом, и это отражается на экономике региона."Если говорить в целом о затратах, грипп и ОРВ приносит краю более 2-х миллиардов рублей экономического ущерба. Идут затраты на лечебные, противоэпидемические, медицинские мероприятия и так далее", - пояснила заместитель руководителя управления Роспотребназдора по Красноярскому краю Галина Дмитриева.







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