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НОВОСТИ | Происшествия





28.08.17 17:44 В Красноярске при пожаре в частном доме престарелых погибли три человека



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Пожар начался в доме престарелых около полудня, огонь в считанные минуты охватил крышу, дым заполнил помещения. В этот момент внутри находилось 37 постояльцев. Большинство из них не способны передвигаться самостоятельно, но именно лежачих стариков сотрудники учреждения расположили на верхних этажах из деревянного бруса, где сильнее всего бушевал огонь. Первыми на спасение людей бросились неравнодушные прохожие и жители соседних домов, позже подоспели сотрудники МЧС. Стариков выносили на руках и укладывали прямо на землю.

"Задыхались уже сами там. На третий этаж не смогли пробиться, там сгорели, наверное, люди. Там то ли дверь замкнута была, то ли что", - рассказал житель дома на улице Авиационной Сергей Николаевич.

В огне погибли три человека. Стоит отметить, что пожарных лестниц в учреждении не было, а значит, и шансов спастись с верхних этажей. К слову, надзорные органы все четыре месяца работы дома престарелых о нём и не знали. "Он нигде не зарегистрирован как пансионат. Сейчас следствие будет устанавливать детали произошедшего. У нас на учёте он не стоял как учреждение с соответствующим статусом", - пояснил заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов.

Площадь возгорания - 250 квадратных метров, сейчас пожар полностью потушен. На борьбу с огнём было брошено 20 единиц спецтехники и 66 пожарных. По предварительной версии следствия, пожар начался с соседнего участка, якобы там топилась баня, от которой огонь и перекинулся на дом престарелых. Это подтверждают и местные жители.

"Баню топил несколько дней, а труба прилегает прямо к постройке. Я ему сколько раз говорила: "Вася, не топи, сожжёшь!" Он меня не слушал, улыбался: потушим. Вот и результат", - рассказала жительница микрорайона Покровка Наталья Борисовна.

На месте происшествия сейчас работают следователи, возбуждено уголовное дело. "В настоящее время опрашивается руководство частного пансионата, решается вопрос о задержании. Также устанавливается местонахождение хозяина частного домовладения, где расположен очаг возгорания, поскольку, по утверждению жильцов, они являются лишь арендаторами", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Постояльцев дома престарелых, всего 34 человека, временно разместили в социальных учреждениях города, часть пенсионеров забрали домой родственники. Одному человеку потребовалась госпитализация. Решается вопрос о материальной помощи пострадавшим и родственникам погибших.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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