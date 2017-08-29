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29.08.17 11:25 Задержана хозяйка сгоревшего дома престарелых в Покровке





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Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края: "Я подпишу распоряжение об образовании комиссии, в течение нескольких дней разберёмся в причинах не только пожара, но и восстановим всю ситуацию с этим домом. И комиссия предложит ряд выводов".



Эдхам Акбулатов, глава Красноярска: "В рамках нашей программы оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сейчас организуем работу, чтобы финансово поддержать людей".



Сейчас постояльцы размещены в трёх социальных учреждениях: городской центр социального обслуживания населения "Родник", пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Ветеран" и "Солнечный".











Владелица частного дома престарелых "Жемчужина" в Красноярске, где накануне произошёл пожар , задержана, вместе с ней задержан и житель дома, расположенного на соседнем участке, откуда, по предварительной версии, и начался пожар. Напомним, 28 августа в микрорайоне Покровка в частном пансионате в огне погибли три человека, ещё одному понадобилась госпитализация. 34 постояльца были эвакуированы. При этом о существовании учреждения надзорные органы даже не знали. Возбуждено уголовное дело, причины ЧП устанавливают следователи. Также с пожаром в доме престарелых на улице Авиационной будет разбираться межведомственная комиссия."Я подпишу распоряжение об образовании комиссии, в течение нескольких дней разберёмся в причинах не только пожара, но и восстановим всю ситуацию с этим домом. И комиссия предложит ряд выводов"."В рамках нашей программы оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сейчас организуем работу, чтобы финансово поддержать людей".Сейчас постояльцы размещены в трёх социальных учреждениях: городской центр социального обслуживания населения "Родник", пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Ветеран" и "Солнечный".







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