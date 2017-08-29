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29.08.17 13:59 В посёлке Подтёсово полицейский обезвредил медведя





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А в Подтёсове Енисейского района сотрудник полиции обезвредил хищника, который больше недели



Напомним, "Вести" рассказывали о том, что в Красноярске в Октябрьском районе за стадионом Ветлужанка





Житель Пировского района находится в межмуниципальной больнице Лесосибирска после встречи с медведем. Сейчас за жизнь 27-летнего пострадавшего от лап хищника борются врачи. Он находится в реанимации с многочисленными переломами. А вот царапин от мощных когтей зверя он, к счастью, не получил.А в Подтёсове Енисейского района сотрудник полиции обезвредил хищника, который больше недели терроризировал посёлок . В дежурную часть поступило сообщение о том, что медведь находится возле одного из домов. Полицейский выехал на место и выстрелил в животное. Кроме этого, накануне в Лесосибирске хищник нанёс тяжкие повреждения мужчине. Пострадавший сейчас в больнице.Напомним, "Вести" рассказывали о том, что в Красноярске в Октябрьском районе за стадионом Ветлужанка обнаружены следы медведей . Специалисты считают, что массовый выход зверей к людям связан с увеличением популяции животных. За последние пять лет их число выросло в два раза.







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