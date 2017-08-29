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29.08.17 17:48 На Красноярскую ГЭС из Петербурга везут самые большие рабочие колёса турбин





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Груз повезут Северным морским путём, он прибудет на Красноярскую ГЭС в конце сентября. Монтаж оборудования займёт около пяти месяцев, а весной будущего года гидроагрегаты введут в эксплуатацию.







Для турбин Красноярской ГЭС изготовили самые большие в стране колёса - в Санкт-Петербурге завершилась уникальная операция по отгрузке рабочих колёс с Ленинградского металлического завода. Два рабочих колеса общим весом 488 тонн отправились на вторую по мощности гидроэлектростанцию России.Груз повезут Северным морским путём, он прибудет на Красноярскую ГЭС в конце сентября. Монтаж оборудования займёт около пяти месяцев, а весной будущего года гидроагрегаты введут в эксплуатацию.













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