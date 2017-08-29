СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





29.08.17 17:45 В посёлке Диксон почтили память участников боя с немецким линкором "Адмирал Шеер"



Фото
В честь героической обороны Диксона в Карское море отпустили несколько венков. Затем три выстрела в небо в память о тех, кто не вернулся из боя. Скоротечное сражение на севере края унесло жизни семерых советских моряков. В Диксоне силам нацистов противостоял лишь небольшой гарнизон - экипаж сторожевого судна, 60 сотрудников НКВД и метеорологи с радистами.

"Если бы "Шеер" знал полную картину, то на берегу ничего бы не осталось. Он бы по-другому действовал. А неожиданный отпор, мужество и героизм сломили. Эти западные люди все трусливые", - сказал председатель комиссии по патриотике Общественной палаты Красноярска Юрий Шумилов.

В 42-м году тяжёлый крейсер "Адмирал Шеер" должен был перерезать морской путь снабжения Красной Армии. Дерзкая операция называлась "Вундерланд" - в переводе с немецкого "Страна чудес". Именно с чудесами героизма русских встретились немцы. Дед Натальи Замятиной служил радистом во время тех событий.

"Была выставлена в тундре запасная радиостанция. Но дед находился на основной. Под обстрелом была сбита главная мачта. Но несмотря на это, радиовещаине на Диксоне ни на минуту не прерывалось. Линкор "Шеер" хотел во что бы то ни стало заткнуть глотку Диксону, который вещал о всех событиях, караванах и передвижениях", - рассказала внучка участника обороны Диксона Наталья Замятина.

С недавних пор Диксон получил статус - населённый пункт воинской доблести. В самом северном посёлке России сейчас живут полтысячи человек. Память об единственном в Сибири сражении в Великой Отечественной войне они хранят в местном музее, а на берегу возвели мемориал.

Ознакомиться с экспозицией, посвящённой тем событиям, можно и в Красноярске - в библиотеке им.Горького. В основном здесь представлены карты, книги, фотографии. Есть и рында одного из кораблей.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.