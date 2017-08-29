НОВОСТИ | Общество













29.08.17 17:45 В посёлке Диксон почтили память участников боя с немецким линкором "Адмирал Шеер"





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"Если бы "Шеер" знал полную картину, то на берегу ничего бы не осталось. Он бы по-другому действовал. А неожиданный отпор, мужество и героизм сломили. Эти западные люди все трусливые", - сказал председатель комиссии по патриотике Общественной палаты Красноярска Юрий Шумилов.



В 42-м году тяжёлый крейсер "Адмирал Шеер" должен был перерезать морской путь снабжения Красной Армии. Дерзкая операция называлась "Вундерланд" - в переводе с немецкого "Страна чудес". Именно с чудесами героизма русских встретились немцы. Дед Натальи Замятиной служил радистом во время тех событий.



"Была выставлена в тундре запасная радиостанция. Но дед находился на основной. Под обстрелом была сбита главная мачта. Но несмотря на это, радиовещаине на Диксоне ни на минуту не прерывалось. Линкор "Шеер" хотел во что бы то ни стало заткнуть глотку Диксону, который вещал о всех событиях, караванах и передвижениях", - рассказала внучка участника обороны Диксона Наталья Замятина.



С недавних пор Диксон получил статус - населённый пункт воинской доблести. В самом северном посёлке России сейчас живут полтысячи человек. Память об единственном в Сибири сражении в Великой Отечественной войне они хранят в местном музее, а на берегу возвели мемориал.



Ознакомиться с экспозицией, посвящённой тем событиям, можно и в Красноярске - в библиотеке им.Горького. В основном здесь представлены карты, книги, фотографии. Есть и рында одного из кораблей.





В честь героической обороны Диксона в Карское море отпустили несколько венков. Затем три выстрела в небо в память о тех, кто не вернулся из боя. Скоротечное сражение на севере края унесло жизни семерых советских моряков. В Диксоне силам нацистов противостоял лишь небольшой гарнизон - экипаж сторожевого судна, 60 сотрудников НКВД и метеорологи с радистами."Если бы "Шеер" знал полную картину, то на берегу ничего бы не осталось. Он бы по-другому действовал. А неожиданный отпор, мужество и героизм сломили. Эти западные люди все трусливые", - сказал председатель комиссии по патриотике Общественной палаты Красноярска Юрий Шумилов.В 42-м году тяжёлый крейсер "Адмирал Шеер" должен был перерезать морской путь снабжения Красной Армии. Дерзкая операция называлась "Вундерланд" - в переводе с немецкого "Страна чудес". Именно с чудесами героизма русских встретились немцы. Дед Натальи Замятиной служил радистом во время тех событий."Была выставлена в тундре запасная радиостанция. Но дед находился на основной. Под обстрелом была сбита главная мачта. Но несмотря на это, радиовещаине на Диксоне ни на минуту не прерывалось. Линкор "Шеер" хотел во что бы то ни стало заткнуть глотку Диксону, который вещал о всех событиях, караванах и передвижениях", - рассказала внучка участника обороны Диксона Наталья Замятина.С недавних пор Диксон получил статус - населённый пункт воинской доблести. В самом северном посёлке России сейчас живут полтысячи человек. Память об единственном в Сибири сражении в Великой Отечественной войне они хранят в местном музее, а на берегу возвели мемориал.Ознакомиться с экспозицией, посвящённой тем событиям, можно и в Красноярске - в библиотеке им.Горького. В основном здесь представлены карты, книги, фотографии. Есть и рында одного из кораблей. Роман РЫКОВ











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