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29.08.17 17:40 Начальник колонии-поселения задержан по подозрению в получении взятки





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Жена преступника, отбывающего наказание за мошенничество, передала деньги посреднику на парковке у торгового центра. С поличным их задержали сотрудники ФСБ. Передача взятки начальнику колонии проходила уже под контролем оперативников. Теперь офицеру ГУФСИН может сам оказаться в арестантской робе на 15 лет.



"Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере. Подозреваемый по ходатайству следствия арестован. Расследование продолжается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







В Красноярске задержали начальника колонии-поселения №26 Иланского района. Подполковник пытался получил взятку в пять миллионов рублей, хотя планировал восемь. За эту сумму обещал досрочное освобождение арестанту своей колонии.Жена преступника, отбывающего наказание за мошенничество, передала деньги посреднику на парковке у торгового центра. С поличным их задержали сотрудники ФСБ. Передача взятки начальнику колонии проходила уже под контролем оперативников. Теперь офицеру ГУФСИН может сам оказаться в арестантской робе на 15 лет."Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере. Подозреваемый по ходатайству следствия арестован. Расследование продолжается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.











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