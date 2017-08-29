В Красноярске задержали начальника колонии-поселения №26 Иланского района. Подполковник пытался получил взятку в пять миллионов рублей, хотя планировал восемь. За эту сумму обещал досрочное освобождение арестанту своей колонии.
Жена преступника, отбывающего наказание за мошенничество, передала деньги посреднику на парковке у торгового центра. С поличным их задержали сотрудники ФСБ. Передача взятки начальнику колонии проходила уже под контролем оперативников. Теперь офицеру ГУФСИН может сам оказаться в арестантской робе на 15 лет.
"Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере. Подозреваемый по ходатайству следствия арестован. Расследование продолжается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.