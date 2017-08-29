НОВОСТИ | Общество













29.08.17 17:43 В Канске недовольные состоянием объездной дороги дальнобойщики устроили забастовку





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"У меня состоялся разговор с первым заместителем главы города и с обслуживающей организацией. Пообещали, что сегодня сюда будет высыпано ПГС и грейдером разровняют. Претензии водителей адекватные и правильные", - пояснил заместитель начальника полиции по организации охраны общественного порядка Александр Туровский.



Что на претензии дальнобойщиков ответили в мэрии Канска (именно ей принадлежит скандальная дорога), расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





В Канске дальнобойщики устроили стихийную забастовку. Водители большегрузов требуют открыть въезд в город, потому что объездная дорога находится в ужасном состоянии. Проехать по 6-километровому участку без ущерба сложно: техника приходит в негодность, грузы попросту разбиваются. На месте забастовки образовалась пробка, приехали и полицейские, которые пытаются уладить конфликт."У меня состоялся разговор с первым заместителем главы города и с обслуживающей организацией. Пообещали, что сегодня сюда будет высыпано ПГС и грейдером разровняют. Претензии водителей адекватные и правильные", - пояснил заместитель начальника полиции по организации охраны общественного порядка Александр Туровский.Что на претензии дальнобойщиков ответили в мэрии Канска (именно ей принадлежит скандальная дорога), расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.















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