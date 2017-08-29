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29.08.17 20:50 В домах правобережья начался очередной этап проверки проведённого ремонта



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Жители дома по адресу Машиностроителей, 21 сегодня инспекторы, вместе с управляющей компанией проверяют ремонт девяти подъездов, который ждали четыре года. "Прежде чем начать ремонт подъездов, мы согласовали с ГУК "Жилфонд" провести предварительные работы по замене электрики, окон, канализацию нам поменяли, двери тамбурные. Было сделано очень много", - отметила председатель многоквартирного дома на улице Машиностроителей, 21 Татьяна Гудковская.

В этом году в Ленинском и Кировском районах отремонтируют 522 дома. На данный момент выполнено уже 70% запланированных работ, отмечают в "Жилфонде". "Основной упор "Жилфонд" делает на инженерные сети: подготовка к зиме, водо- и теплоснабжение, электрика. А работы косметические, ремонт подъездов - это инициатива жителей", - пояснил руководитель правобережной дирекции ГУК "Жилфонд" Владимир Лукьянов.

Текущий ремонт на Машиностроителей, 21 делают за счёт денег, которые жители накопили на счёте дома. Более 4-х миллионов рублей люди решили потратить на улучшение своей многоэтажки. Собственники выбрали цвет кафеля и стен, здесь новая проводка, кабель-каналы, энергосберегающее освещение. Дому около 30 лет, а выглядит как новостройка.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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