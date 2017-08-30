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30.08.17 08:55 Краевое министерство экологии усилит контроль за состоянием красноярского воздуха





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"Если будет установлено превышение предельно допустимых выбросов, значит, мы возбудим административное дело и потом постараемся в рамках административного расследования установить причину этого загрязнения", - сказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.



И сегодня эксперты подведут итог работы по анализу воздуха в Красноярске. В августе пробы собрали более чем с 25-ти пунктов на левом и правом берегах, вдоль крупных автомагистралей и в частном секторе. Выявлен аномально высокий уровень загрязнения на всей территории правобережья. Подробности в 20:45.











Краевое министерство экологии усилит контроль над атмосферой Красноярска. Об этом сообщил министр Владимир Часовитин. Появилась информация: в Октябрьском, Свердловском и Кировском районах отмечено загрязнение окружающей среды, превышающее предельно допустимые концентрации в десятки раз. Сейчас на месте работает передвижная лаборатория, которая проверит, соответствуют ли данные действительности."Если будет установлено превышение предельно допустимых выбросов, значит, мы возбудим административное дело и потом постараемся в рамках административного расследования установить причину этого загрязнения", - сказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.И сегодня эксперты подведут итог работы по анализу воздуха в Красноярске. В августе пробы собрали более чем с 25-ти пунктов на левом и правом берегах, вдоль крупных автомагистралей и в частном секторе. Выявлен аномально высокий уровень загрязнения на всей территории правобережья. Подробности в 20:45. <







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