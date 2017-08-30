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30.08.17 11:39 В Красноярске открыли для движения автотранспорта улицу Горького



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Улицу Горького открыли раньше намеченного срока - 31 августа, но работы здесь не завершены. Более того, ремонт будто и не начинался: снят лишь верхний слой асфальта. "Вести" рассказывали, что важную дорожную артерию - улицу Горького - перекрыли, чтобы ускорить ремонт на проспекте Мира. Тогда дорожные полицейские поспешили заявить, что это неизбежно приведёт затяжным пробкам в центре Красноярска, и действительно, весь автопоток, включая пассажирский, перенаправили на прилегающие улицы, что значительно увеличило нагрузку на них.

Также нужно сказать, что улицу Горького позже снова будут перекрывать, чтобы завершить работы, но произойдёт это, вероятнее всего, после 1 сентября, ведь День знаний для красноярских автомобилистов рискует стать настоящим испытанием. Многие участки по-прежнему закрыты и на многих из них сроки сдвигаются не в лучшую сторону. Например, Коммунальный мост планируют открыть уже не в сентябре, а в октябре.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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