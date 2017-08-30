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30.08.17 17:48 Юнармия Красноярского края пополнилась новыми бойцами





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"Звание юнармеец - это повод для гордости. Так как из всех молодых людей, таких как я, которые участвовали в этом, немного. Я горжусь этим, горжусь, что я патриот. У нас было много интересных экскурсий, были в военно-инженерном институте, видели много машин боевых - локационных, радиоустановок всяких. Это очень интересно", - рассказал юнармеец Илья Свинкин.



Подробности в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.





Юнармия Красноярского края пополнилась новобранцами. Церемония посвящения в отряды военно-патриотического движения прошла в Красноярске, Норильске и в самом северном городе края Дудинке. Более 500 юношей и девушек приняли присягу, они поклялись стремиться к победам в учёбе и спорте, быть патриотами и чтить память героев. После этого ребятам торжественно вручили значки с официальной символикой - изображением звезды и орла."Звание юнармеец - это повод для гордости. Так как из всех молодых людей, таких как я, которые участвовали в этом, немного. Я горжусь этим, горжусь, что я патриот. У нас было много интересных экскурсий, были в военно-инженерном институте, видели много машин боевых - локационных, радиоустановок всяких. Это очень интересно", - рассказал юнармеец Илья Свинкин.Подробности в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.















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