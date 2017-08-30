Заместитель начальника краевой полиции заявил - школы региона готовы к 1 сентября. К слову, средних образовательных учреждений в крае больше тысячи, плюс полсотни техникумов и колледжей и десять вузов. Все здания уже обследовали, есть ряд нарушений, но к началу учебного года они должны быть устранены.
Непосредственно перед Днём знаний территории будут проверять на предмет террористической защищённости. И после этого учебные заведения уже будут находиться под круглосуточной охраной. 1 сентября у каждой школы или университета будут дежурить полицейские. Всего в регионе задействовано больше двух тысяч сотрудников.
"У нас сейчас идёт декадник детской безопасности, как раз он будет проводиться в районе школ, на подходах к школам будут дежурить сотрудники ДПС, ГИБДД, будут оказывать помощь и содействие ребятишкам", - рассказал заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю Евгений Годовалов.