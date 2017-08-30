НОВОСТИ | Общество













30.08.17 20:50 Жители Байкита несколько месяцев не могут дождаться посылок из Красноярска





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"Там копятся посылки всего посёлка. Посылки не отправляются недели три. Вообще не поступает ничего. У меня ребёнок пойдёт в школу 1 сентября. И портфель, и вся школьная форма, и обувь, всё там", - сетует жительница посёлка Байкит Анна.



В компании "КрасАвиа" пояснили, что сейчас в северном направлении в судах максимальная загруженность. Люди возвращаются из отпусков, везут с собой крупный багаж. В приоритете сейчас доставка пассажиров и медикаментов. В порту скапливается груз, который будут доставлять по мере возможности. И такой коллапс возникает ежегодно с мая по сентябрь. Более того, ожидается задержка рейсов из-за погоды. На севере края начался сезон густых туманов. В "КрасАвиа" сообщили, что ситуация стабилизируется лишь к концу сентября.











Жители Байкита уже несколько месяцев не могут дождаться посылок из Красноярска. В редакцию "Вестей" за помощью обратились родители, которые заказали в краевом центре школьные принадлежности. Через два дня 1 сентября, а детям не в чем и не с чем идти в школу. Люди покупают форму и ранцы через интернет, так как в Байките цены очень высокие, что большая проблема для многодетных семей. Им обещали отправить вчерашним рейсом хотя бы 200 килограммов, но посылки так и не пришли. В Байкит самолёты летают 2-3 раза в неделю. На почте людям сообщили, что их вещи в порту, их просто не грузят."Там копятся посылки всего посёлка. Посылки не отправляются недели три. Вообще не поступает ничего. У меня ребёнок пойдёт в школу 1 сентября. И портфель, и вся школьная форма, и обувь, всё там", - сетует жительница посёлка Байкит Анна.В компании "КрасАвиа" пояснили, что сейчас в северном направлении в судах максимальная загруженность. Люди возвращаются из отпусков, везут с собой крупный багаж. В приоритете сейчас доставка пассажиров и медикаментов. В порту скапливается груз, который будут доставлять по мере возможности. И такой коллапс возникает ежегодно с мая по сентябрь. Более того, ожидается задержка рейсов из-за погоды. На севере края начался сезон густых туманов. В "КрасАвиа" сообщили, что ситуация стабилизируется лишь к концу сентября.







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