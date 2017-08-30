НОВОСТИ | Происшествия









Пожар в частном доме престарелых



30.08.17 17:41 Хозяйка сгоревшего дома престарелых два месяца проведёт под домашним арестом





Фото



Кроме этого, накануне прошёл дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены многочисленные нарушения противопожарной безопасности в сгоревшем пансионате.







Ближайшие два месяца владелица пансионата для престарелых будет находиться под домашним арестом. Именно такую меру пресечения вынес суд. Напомним, 28 августа в Красноярске сгорел частный дом для пожилых. В огне погибли трое постояльцев. Сразу после трагедии предприниматель была задержана и следствие ходатайствовало об аресте, так как подозреваемая, по мнению следователей, может оказать воздействие на свидетелей.Кроме этого, накануне прошёл дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены многочисленные нарушения противопожарной безопасности в сгоревшем пансионате.









ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

В Красноярске при пожаре в частном доме престарелых погибли три человека



Задержана хозяйка сгоревшего дома престарелых в Покровке



Делом о пожаре в покровском доме престарелых займётся Следственный комитет





АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













