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30.08.17 17:43 В Красноярске судят женщину, оставившую новорождённую дочь у дома ребёнка





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"Вести" рассказывали, год назад ребёнка нашли на траве с запиской. Мать обещала вернуться, и действительно вернулась, но отстаивать родительское право пришлось через суд. Возбудили и уголовное дело.



Сегодня решение принято не было. Женщина сейчас проживает в Абакане с тремя детьми.







Мать, которая оставила новорождённую дочь на газоне у дома ребёнка , начали судить. Её обвиняют в оставлении в опасности. Статья предусматривается до года лишения свободы."Вести" рассказывали, год назад ребёнка нашли на траве с запиской. Мать обещала вернуться, и действительно вернулась, но отстаивать родительское право пришлось через суд. Возбудили и уголовное дело.Сегодня решение принято не было. Женщина сейчас проживает в Абакане с тремя детьми.











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