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|30.08.17 17:43 В Красноярске судят женщину, оставившую новорождённую дочь у дома ребёнка
Мать, которая оставила новорождённую дочь на газоне у дома ребёнка, начали судить. Её обвиняют в оставлении в опасности. Статья предусматривается до года лишения свободы.
"Вести" рассказывали, год назад ребёнка нашли на траве с запиской. Мать обещала вернуться, и действительно вернулась, но отстаивать родительское право пришлось через суд. Возбудили и уголовное дело.
Сегодня решение принято не было. Женщина сейчас проживает в Абакане с тремя детьми.
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