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НОВОСТИ | Общество





30.08.17 17:42 Красноярские общественники ищут виновных в загрязнении городского воздуха



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Неожиданные открытия эти общественники сделали в рамках своего экологического расследования. Как в настоящем детективе: воздух в Красноярске отравляют, но кто убийца? Эту загадку и пытаются распутать красноярцы. Первый забор воздуха, и сразу ошеломительный результат - предельно допустимая концентрация по ацетальдегиду превышена в 44 раза в районе КрасТЭЦ. Канцероген, токсичен. Но в официальной статистике замеров его просто нет. Следят лишь за двумя десятками элементов.

"Нужно измерять 300 элементов. И эти 300 показателей будут каждый раз чётко указывать, какие предприятия осуществляют выброс и формируют загрязнение на той или иной территории. Потом, когда станции контроля потеряли свою информативность, а спектр веществ остался на уровне 20-ти веществ, мы получили систему, которая замерла во времени", - отметил эколог, один из авторов экологического расследования Сергей Михайлюта.

При этом накануне Красноярск снова накрыло смогом. В Октябрьском, Свердловском и Кировском районах предельно допустимые концентрации превышены в десятки раз. Краевое министерство экологии также планирует усилить контроль за чистотой воздуха.

"Если будет установлено превышение предельно допустимых выбросов, значит, мы возбудим административное дело и потом постараемся в рамках административного расследования установить причину этого загрязнения", - сказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.

Общественники собрали данные по 26-ти элементами, среди которых 20 не отображаются в официальной статистике, ещё шесть - формальдегид, бензопирен - красноярцы уже хорошо знают названия этих опасных веществ.

Общественники намерены и дальше фиксировать превышения ПДК. Более того, уже сейчас готовы обратиться в природоохранную прокуратуру с фактами о нарушениях. Но главный ответ на вопрос, кто же отравляет воздух, собираются дать после того как соберут достаточное количество информации.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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