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Наводнение в Красноярске

31.08.17 09:05 Жильцы пострадавших при потопе домов со страхом ждут холодов



Фото
Вот он, тот самый дом на улице Маерчака спустя десять дней после наводнения. Усадьба оказалась полностью затоплена, и даже сейчас в жилые помещения очень сложно попасть. Пострадавшие рассказывают, вода из канализации хлынула около шести утра. Она прибывала настолько быстро, что жильцы едва успели эвакуироваться - уровень за считанные минуты поднялся на полтора метра.

Тяжелобольного мужа пришлось вытаскивать по грудь в ледяной воде. Теперь семья Мячевых живёт у родственников. Даже сейчас из комнат не выветривается тяжёлый запах. Сушить и чинить утраченное Мячевы считают невозможным, а дом хоть сейчас под снос, он насквозь пропитался нечистотами. Государство выделило им 50 тысяч рублей, но осталась проблема с жильём - не за горами зима.

А это уже другой конец города - Николаевка. Селевым потоком у дома Солдатовых подмыло фундамент, залило погреб, занесло огород песком и глиной, урожай погиб. Теперь и в первом и втором случае жильцы со напряжением ждут зимы - Мячевым негде жить, а у Солдатовых может завалиться дом. И совсем непонятно, компенсируют ли им убытки.

Во всех случаях ущерб очень тяжёлый, если не сказать фатальный. Но проблема в том, что имущество не было застраховано, и теперь высока вероятность того, что пострадавшим придётся доказывать свою правоту в суде.


Дмитрий БЫЗОВ





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