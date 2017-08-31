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31.08.17 09:00 Эдхам Акбулатов будет участвовать в выборах главы Красноярска второй раз





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"Во-первых, будут объявлены конкурсные процедуры. После этого начнётся конкурсный процесс. Я должен буду представить свою программу. Я буду обсуждать её в коллективах. Как и в прошлый раз, пойду на предприятия, в организации, чтобы встречаться с коллективами, представлять свою программу. Слушать замечания, оценки предыдущего периода работы, для того чтобы учитывать это в работе", - сказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов.







Эдхам Акбулатов заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города второй раз. Такое решение Акбулатов принял после обращения к нему однопартийцев. Напомним, четырёхлетний срок нынешнего главы подходит к завершению этой осенью. Более того, изменились законы, и теперь мэра будут выбирать депутаты городского совета. Тем не менее, Акбулатов рассчитывает на поддержку красноярцев. Считает, что дальнейшее развитие городских проектов без этого невозможно."Во-первых, будут объявлены конкурсные процедуры. После этого начнётся конкурсный процесс. Я должен буду представить свою программу. Я буду обсуждать её в коллективах. Как и в прошлый раз, пойду на предприятия, в организации, чтобы встречаться с коллективами, представлять свою программу. Слушать замечания, оценки предыдущего периода работы, для того чтобы учитывать это в работе", - сказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов.













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