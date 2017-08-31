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31.08.17 11:45 Регбисты "Енисея-СТМ" обыграли ВВА-Монино



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С первых секунд матча команда Военно-воздушной академии из подмосковного Монино пыталась навязать борьбу "Енисею". Но в первом же тайме действующий чемпион занёс три попытки против одного удачного выпада гостей. На перерыв команды ушли со счётом 19:7 в пользу хозяев. Ближе к концу матча "Енисею" пришлось сдерживать натиски соперников и очень компактно играть в обороне.

"Монино, как всегда, показывает отличную игру в атаке. Очень хорошо держат мяч, не стараются бить его и отдавать. Играют в быстрое регби, поэтому нам приходится много защищаться. Также они хорошо играют в защите, не так уж много брешей", - отметил капитан РК "Енисей-СТМ" Юрий Кушнарёв.

"Авиаторы" хотя и пытались завладеть инициативой, итоговый счёт матча 26:20 в пользу "Енисея". "Очень много травмированных игроков в данный момент у нас. И дали ряду игроков отдохнуть, готовимся к плей-офф, чтобы выступить и побороться за более высокие места", - пояснил игрок "ВВА-Подмоскоье" Герман Давыдов.

К битве за чемпионство готовятся и в стане красноярской команды. Провал концовки в этой игре должен оценить тренерский штаб. "Есть игроки возрастные, есть игроки после травм. У нас ещё есть 10-12 дней, для опытного игрока этого достаточно", - сказал директор РК "Енисей-СТМ" Александр Первухин.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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