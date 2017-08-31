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31.08.17 17:46 Психологической службе ГУФСИН - 25 лет





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При помощи ярких цветов, которые не увидишь среди обычных арестантских будней, предлагают разукрасить пластиковые лица. Для осуждённых это способ отвлечься и самовыразиться, для сотрудников - ценная информация для изучения. Одни цвета палитры могут свидетельствовать о возможной агрессии и склонности к суициду у автора композиции, другие краски говорят, что художник в чёрной робе может выйти из-под контроля, третьи, наоборот, о положительных качествах.



Кроме матёрых уголовников, в места лишения свободы попадают и юные преступники. Если для взрослого время летит стремительно, то формирующийся подросток по-другому ощущает самые насыщенные впечатлениями годы жизни. Психологам следственного изолятора нужно адаптировать ребят к тяжёлым условиям ограничений. В занятиях используют картины из песка, гибкий пластилин для поделок и традиционные акварели.



2 сентября психологической службе ГУФСИН исполняется 25 лет, и это самое динамично развивающееся подразделение. Сейчас в крае работают 138 знатоков человеческой души. И их главная задача - сделать так, чтобы каждый осуждённый смог обрести гармонию и больше никогда не возвращался в исправительные учреждения, и обрёл счастье на свободе.





В колонию №6 попадают рецидивисты - после повторного нарушения закона. За две недели карантина новых обитателей учреждения изучают не только врачи, но и психологи. В отсутствии пространства, но при избытке времени осуждённые любят рисовать, словно студенты во время скучной лекции. Поэтому в кабинете психологической службы им предлагают упражнение "Маскатерапия".При помощи ярких цветов, которые не увидишь среди обычных арестантских будней, предлагают разукрасить пластиковые лица. Для осуждённых это способ отвлечься и самовыразиться, для сотрудников - ценная информация для изучения. Одни цвета палитры могут свидетельствовать о возможной агрессии и склонности к суициду у автора композиции, другие краски говорят, что художник в чёрной робе может выйти из-под контроля, третьи, наоборот, о положительных качествах.Кроме матёрых уголовников, в места лишения свободы попадают и юные преступники. Если для взрослого время летит стремительно, то формирующийся подросток по-другому ощущает самые насыщенные впечатлениями годы жизни. Психологам следственного изолятора нужно адаптировать ребят к тяжёлым условиям ограничений. В занятиях используют картины из песка, гибкий пластилин для поделок и традиционные акварели.2 сентября психологической службе ГУФСИН исполняется 25 лет, и это самое динамично развивающееся подразделение. Сейчас в крае работают 138 знатоков человеческой души. И их главная задача - сделать так, чтобы каждый осуждённый смог обрести гармонию и больше никогда не возвращался в исправительные учреждения, и обрёл счастье на свободе. Роман РЫКОВ











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