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01.09.17 08:51 Жители Удачного продолжают дышать испарениями провалившегося септика





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Тамара Фролова, жительница посёлка Удачный: "Долго не могли закрыть эту яму, а потом смотрим - они делают её так. Не знаю, почему они её так сделали. Денег, наверное, поменьше заплатили".







Провалившийся в красноярском Удачном септик накрыли крышей. Напомним, "Вести" рассказывали: год назад на улице Лесная машина для откачки нечистот заехала на одну из плит подземного септика и провалилась . Яма долгое время стояла открытой, однако потом управляющая компания смонтировала над ней деревянную кровлю . Мера явно была временной, но до сих пор это сооружение стоит во дворе. Жильцы жалуются на сильный запах, да и сам шатёр очень им мешает."Долго не могли закрыть эту яму, а потом смотрим - они делают её так. Не знаю, почему они её так сделали. Денег, наверное, поменьше заплатили".











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