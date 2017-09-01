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НОВОСТИ | Общество





01.09.17 08:51 Жители Удачного продолжают дышать испарениями провалившегося септика



Фото
Провалившийся в красноярском Удачном септик накрыли крышей. Напомним, "Вести" рассказывали: год назад на улице Лесная машина для откачки нечистот заехала на одну из плит подземного септика и провалилась. Яма долгое время стояла открытой, однако потом управляющая компания смонтировала над ней деревянную кровлю. Мера явно была временной, но до сих пор это сооружение стоит во дворе. Жильцы жалуются на сильный запах, да и сам шатёр очень им мешает.

Тамара Фролова, жительница посёлка Удачный: "Долго не могли закрыть эту яму, а потом смотрим - они делают её так. Не знаю, почему они её так сделали. Денег, наверное, поменьше заплатили".
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