НОВОСТИ | Общество













31.08.17 17:42 Посылки жителям Байкита доставят специальным чартерным рейсом





Фото



Сегодня в краевом отделении Почты России нам сообщили, что по объективным причинам авиаперевозчики не могут доставить груз. Самолёты небольшие, в Байкит они летают три раза в неделю, но сейчас сезонный пик - в приоритете пассажиры, продукты питания и медикаменты. Сейчас почта ведёт переговоры об увеличении почтовых лимитов на перевозку или заказ чартера.







Решается вопрос по заказу чартерного рейса, чтобы доставить почту в Байкит. Напомним, в редакцию "Вестей" обратились жители посёлка, которые несколько месяцев назад выписали из Красноярска школьные принадлежности для своих детей. Посылки скопились в порту и ждут отправления три недели Сегодня в краевом отделении Почты России нам сообщили, что по объективным причинам авиаперевозчики не могут доставить груз. Самолёты небольшие, в Байкит они летают три раза в неделю, но сейчас сезонный пик - в приоритете пассажиры, продукты питания и медикаменты. Сейчас почта ведёт переговоры об увеличении почтовых лимитов на перевозку или заказ чартера.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













