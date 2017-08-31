НОВОСТИ | Спорт













31.08.17 17:48 Светлана Хоркина и Аделина Сотникова стали послами красноярской Универсиады





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Миссия послов - популяризация в мировом сообществе города Красноярска, продвижение студенческого спорта и здорового образа жизни. В этой должности они составят компанию ещё 21 заслуженному спортсмену: Ломанову, Медведцевой, Авербуху и другим.







Олимпийские чемпионки по гимнастике Светлана Хоркина и по фигурному катанию Аделина Сотникова стали послами Универсиады-2019. Об этом объявили на Красной площади во время фестиваля "Спасская башня".Миссия послов - популяризация в мировом сообществе города Красноярска, продвижение студенческого спорта и здорового образа жизни. В этой должности они составят компанию ещё 21 заслуженному спортсмену: Ломанову, Медведцевой, Авербуху и другим.











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