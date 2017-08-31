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31.08.17 20:53 В 2017 году в Красноярске благоустроят 215 дворов



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Двор возле дома №76 по улице Щорса, по словам его жильцов, преобразился до неузнаваемости. За 40 лет самое главное изменение в современных условиях - заасфальтированная дорога и расширение парковки. Также здесь благоустроили детскую площадку и установили новые скамейки. Все работы проводят в рамках федеральной программы "Городская среда", инициированной правящей партией.

"Общественная комиссия отобрала 204 двора, в большей части из которых уже практически завершены работы по благоустройству. Всего 215 дворов в этом году мы рассчитываем благоустроить по этой программе, остальные попадут в долгосрочную программу", - пояснил депутат красноярского городского совета Виталий Дроздов.

Помимо дорожного полотна устанавливают бордюры, обустраивают газоны и пешеходные дорожки. Один из важных критериев отбора дворов, которые попали в программу - активность и платёжеспособная дисциплина жителей. А во дворе дома №104 по проспекту "Красноярский рабочий" появились уличные тренажёры. Жильцы пожертвовали небольшой клумбой ради активного отдыха подрастающего поколения.

Но самое главное, по словам властей, эти работы - только начало большого пути. "Следующий год мы добавим все прилегающие к дворам подходы, подъезды, чтобы было во всём комплексе - магистраль, внутриквартальные проезды, дворовые территории, чтобы быстрее менялась вся городская среда", - подчеркнул Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Таким образом, в этом году во всём регионе планируется преобразить более 560 дворов и 23 общественных пространств. На это потратят более 800 миллионов рублей. Средства выделяют из федерального, краевого и городского бюджетов, и лишь небольшая часть расходов ложится на плечи жителей.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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