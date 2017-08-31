АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





31.08.17 17:40 Красноярск готовится к Дню знаний



Фото
Кинологи сегодня обходят каждое учебное учреждение, осматривают и территорию и классы. С 8 утра на суточное дежурство в каждую школу заступил сотрудник полиции с металлоискателем. "Все помнят события в Беслане, с тех пор школы берутся на особый контроль. Классы сейчас все закрыты. Их откроют, когда школьники будут заходить на свои первые занятия", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

Правила безопасности коснутся и родителей. "Чтобы зайти в школу, нужно показать паспорт, вас запишут и вы сможете пройти и к учителю, и к директору, и так далее", - пояснила заместитель начальника отдела главного управления образования Красноярска Светлана Попова.

А по территории 86-й школы ходят не только правоохранители, но и строители. "Вести" рассказывали, что две недели назад сильный дождь залил третий этаж учреждения: не было крыши, делали капитальный ремонт. Но сырость и стройка не помешают школе открыть завтра свои двери для детей. Их разместят на двух оставшихся этажах, а после занятий рабочие будут восстанавливать промокшие классы.

Делить с рабочими школьникам придётся и спортивную площадку. Сейчас здесь временно располагаются стройматериалы. Работы решено закончить до 1 октября. Сроки сжатые, но всё же завтра в честь праздника их ненадолго прервут.

Своеобразный праздник сегодня у водителей школьных автобусов. Старые машины для районных школ заменили на новые "ПАЗики" и "ГАЗель", всего краевой бюджет приобрёл 24 автобуса. Предыдущие отъездили свой десятилетний срок.

Завтра праздник наступит для 106 тысяч детей Красноярска, из них 13 тысяч - первоклассники. Из года в год их количество растёт. Своеобразный рекорд в 153 школе в Покровском - там набрали аж 15 параллелей первоклашек.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.