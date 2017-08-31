НОВОСТИ | Общество













31.08.17 17:40 Красноярск готовится к Дню знаний





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Правила безопасности коснутся и родителей. "Чтобы зайти в школу, нужно показать паспорт, вас запишут и вы сможете пройти и к учителю, и к директору, и так далее", - пояснила заместитель начальника отдела главного управления образования Красноярска Светлана Попова.



А по территории 86-й школы ходят не только правоохранители, но и строители. "Вести" рассказывали, что две недели назад сильный дождь залил третий этаж учреждения: не было крыши, делали капитальный ремонт. Но сырость и стройка не помешают школе открыть завтра свои двери для детей. Их разместят на двух оставшихся этажах, а после занятий рабочие будут восстанавливать промокшие классы.



Делить с рабочими школьникам придётся и спортивную площадку. Сейчас здесь временно располагаются стройматериалы. Работы решено закончить до 1 октября. Сроки сжатые, но всё же завтра в честь праздника их ненадолго прервут.



Своеобразный праздник сегодня у водителей школьных автобусов. Старые машины для районных школ заменили на новые "ПАЗики" и "ГАЗель", всего краевой бюджет приобрёл 24 автобуса. Предыдущие отъездили свой десятилетний срок.



Завтра праздник наступит для 106 тысяч детей Красноярска, из них 13 тысяч - первоклассники. Из года в год их количество растёт. Своеобразный рекорд в 153 школе в Покровском - там набрали аж 15 параллелей первоклашек.





Кинологи сегодня обходят каждое учебное учреждение, осматривают и территорию и классы. С 8 утра на суточное дежурство в каждую школу заступил сотрудник полиции с металлоискателем. "Все помнят события в Беслане, с тех пор школы берутся на особый контроль. Классы сейчас все закрыты. Их откроют, когда школьники будут заходить на свои первые занятия", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.Правила безопасности коснутся и родителей. "Чтобы зайти в школу, нужно показать паспорт, вас запишут и вы сможете пройти и к учителю, и к директору, и так далее", - пояснила заместитель начальника отдела главного управления образования Красноярска Светлана Попова.А по территории 86-й школы ходят не только правоохранители, но и строители. "Вести" рассказывали, что две недели назад сильный дождь залил третий этаж учреждения: не было крыши, делали капитальный ремонт. Но сырость и стройка не помешают школе открыть завтра свои двери для детей. Их разместят на двух оставшихся этажах, а после занятий рабочие будут восстанавливать промокшие классы.Делить с рабочими школьникам придётся и спортивную площадку. Сейчас здесь временно располагаются стройматериалы. Работы решено закончить до 1 октября. Сроки сжатые, но всё же завтра в честь праздника их ненадолго прервут.Своеобразный праздник сегодня у водителей школьных автобусов. Старые машины для районных школ заменили на новые "ПАЗики" и "ГАЗель", всего краевой бюджет приобрёл 24 автобуса. Предыдущие отъездили свой десятилетний срок.Завтра праздник наступит для 106 тысяч детей Красноярска, из них 13 тысяч - первоклассники. Из года в год их количество растёт. Своеобразный рекорд в 153 школе в Покровском - там набрали аж 15 параллелей первоклашек. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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