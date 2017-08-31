В министерстве спорта края поздравили победителей и призёров Летней универсиады в Тайбэе. Всемирные студенческие игры закончились 30 августа. В составе сборной России выступали четверо красноярских спортсменов, среди которых пловцы Андрей Арбузов, завоевавший бронзу в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, и Арина Опёнышева, она взяла две бронзовые медали, одну серебряную и одну золотую. В разговоре с министром ребята отметили, что на Универсиаде встретили достойных соперников.
"На соревнования ехала - ни на что не рассчитывала. Хотелось просто проплыть и посмотреть, как это будет. Потому что я не знала, кто там будет. В последнее время стараюсь ни на что не надеяться", - рассказала пловчиха Арина Опёнышева.