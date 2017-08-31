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31.08.17 17:39 Режим угрозы ЧС в Красноярске: жители двух районов могут остаться без тепла





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"Строительство участка теплотрассы в районе дома №10 временно приостановлено. Введение угрозы ЧС - мера превентивная. Она позволит всем участникам процесса применить ряд управленческих решений по стабилизации ситуации. В частности, введённый режим позволит теплоснабжающей компании внести изменения в проект строительства трассы и подготовить резервный вариант обеспечения теплом потребителей Октябрьского и Железнодорожного районов", - сообщила заместитель руководителя департамента информационной политики администрации Красноярска Татьяна Лащенко.







При строительстве теплотрассы на улице Волочаевской в Красноярске ввели режим угрозы ЧС. В холодный сезон жители двух районов Красноярска - Железнодорожного и Октябрьского - могут остаться без тепла. Об этом заявил руководитель департамента горхозяйства Игорь Титенков. Причиной стала спорная земля в Николаевке, принадлежность которой до сих пор не установлена. Поэтому нет возможности достроить 25 метров теплотрассы."Строительство участка теплотрассы в районе дома №10 временно приостановлено. Введение угрозы ЧС - мера превентивная. Она позволит всем участникам процесса применить ряд управленческих решений по стабилизации ситуации. В частности, введённый режим позволит теплоснабжающей компании внести изменения в проект строительства трассы и подготовить резервный вариант обеспечения теплом потребителей Октябрьского и Железнодорожного районов", - сообщила заместитель руководителя департамента информационной политики администрации Красноярска Татьяна Лащенко.











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