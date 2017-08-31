Несколько хоккеистов из детской команды "Енисея" госпитализированы в Кемеровской области. По информации следователей, юные игроки приехали на этап Сибирской детской лиги "Кубок Кузбасса" по хоккею с мячом. Вместе с родителями они жили в гостинице эконом-класса. У шестерых игроков и двух взрослых ухудшилось самочувствие.
Изначально сообщалось о возможном отравлении, в гостинице изъяты остатки продуктов. Позже детей и взрослых отпустили из больницы. По предварительному заключению медиков, у детей диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию.