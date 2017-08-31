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31.08.17 20:45 Хоккеисты детского "Енисея" на Кубке Кузбасса угодили в больницу





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Изначально сообщалось о возможном отравлении, в гостинице изъяты остатки продуктов. Позже детей и взрослых отпустили из больницы. По предварительному заключению медиков, у детей диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию.







Несколько хоккеистов из детской команды "Енисея" госпитализированы в Кемеровской области. По информации следователей, юные игроки приехали на этап Сибирской детской лиги "Кубок Кузбасса" по хоккею с мячом. Вместе с родителями они жили в гостинице эконом-класса. У шестерых игроков и двух взрослых ухудшилось самочувствие.Изначально сообщалось о возможном отравлении, в гостинице изъяты остатки продуктов. Позже детей и взрослых отпустили из больницы. По предварительному заключению медиков, у детей диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию.











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