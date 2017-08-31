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31.08.17 20:52 Компания "Краском" готова к отопительному сезону





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"Сети у нас расположены в большинстве своём рядом, параллельно. Когда всё оказалось в одних руках, появилась техническая возможность оптимизировать систему теплоснабжения и методом устройства дополнительных перемычек подать людям более качественный, дешёвый теплоноситель", - пояснил генеральный директор компании "КрасКом" Олег Гончеров.







Компания "Краском" готова к отопительному сезону в Красноярске. Коммунальщики обслуживают 10 малых котельных и 260 километров тепловых сетей. На их подготовку к зиме потрачено 115 миллионов рублей. К слову, этим летом вместо малых котельных в Зелёной роще горячую воду в квартиры красноярцев подавали от крупных ТЭЦ компании СГК."Сети у нас расположены в большинстве своём рядом, параллельно. Когда всё оказалось в одних руках, появилась техническая возможность оптимизировать систему теплоснабжения и методом устройства дополнительных перемычек подать людям более качественный, дешёвый теплоноситель", - пояснил генеральный директор компании "КрасКом" Олег Гончеров.











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