На улице Красной Армии в Красноярске возле торгового комплекса "Квант" под колёсами автомобиля провалился асфальт. Владелец иномарки, который приобрел её только сегодня, рассказывает: перед ним по этому участку проехала машина "скорой помощи", после чего уже под его автомобилем тонкое дорожное покрытие, не выдержав веса, ушло вниз. Одним колесом "Субару" оказался в яме.
"Провалился в так называемый колодец, который был покрыт асфальтом в своё время. Автомобиль пострадал. Теперь будем судиться, искать выплаты какие-то", - рассказал пострадавший Тагир Абдулфатахов.