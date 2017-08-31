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31.08.17 20:47 На улице Красной Армии под колёсами автомобиля провалился асфальт





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"Провалился в так называемый колодец, который был покрыт асфальтом в своё время. Автомобиль пострадал. Теперь будем судиться, искать выплаты какие-то", - рассказал пострадавший Тагир Абдулфатахов.







На улице Красной Армии в Красноярске возле торгового комплекса "Квант" под колёсами автомобиля провалился асфальт. Владелец иномарки, который приобрел её только сегодня, рассказывает: перед ним по этому участку проехала машина "скорой помощи", после чего уже под его автомобилем тонкое дорожное покрытие, не выдержав веса, ушло вниз. Одним колесом "Субару" оказался в яме."Провалился в так называемый колодец, который был покрыт асфальтом в своё время. Автомобиль пострадал. Теперь будем судиться, искать выплаты какие-то", - рассказал пострадавший Тагир Абдулфатахов.











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