НОВОСТИ | Общество













01.09.17 09:25 Красноярцы смогут сообщать о пьяных водителях по горячей линии ГИБДД





Фото 263-10-19. Пока служба действует только в пределах города.



От звонящего требуется сообщить место, где он видел нетрезвого водителя, госномер, марку и цвет автомобиля. Номер вносится в специальную базу и отслеживается камерами видеонаблюдения; как только дежурный установит местоположения авто, он координирует экипажи ДПС, которые и должны задержать водителя.







В Красноярске в тестовом режиме начинает работу специальная телефонная линия ГИБДД, по которой горожане смогут сообщить о пьяных водителях. Звонить можно по номеру. Пока служба действует только в пределах города.От звонящего требуется сообщить место, где он видел нетрезвого водителя, госномер, марку и цвет автомобиля. Номер вносится в специальную базу и отслеживается камерами видеонаблюдения; как только дежурный установит местоположения авто, он координирует экипажи ДПС, которые и должны задержать водителя.













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