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01.09.17 11:45 От программного сбоя у судебных приставов пострадали около 20 тысяч красноярцев





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Для решения проблемы пришлось даже привлечь федеральных экспертов. Деньги обещают вернуть в течение месяца. Напомним, ранее заявляли всего о нескольких сотнях пострадавших.







Пострадавших от программного сбоя у судебных приставов оказалось значительно больше. Уже около 20 тысяч красноярцев из Октябрьского района столкнулись с ошибочным списанием средств - от 2 до 7 тысяч рублей. Это коснулось клиентов банка ВТБ24.Для решения проблемы пришлось даже привлечь федеральных экспертов. Деньги обещают вернуть в течение месяца. Напомним, ранее заявляли всего о нескольких сотнях пострадавших.











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